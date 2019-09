Motocross delle Nazioni 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Motocross delle Nazioni 2019 : ufficializzate le 34 squadre al via - Italia senza Tony Cairoli : Si chiude ufficialmente la stagione del Motocross. Tutto è pronto, infatti, per il fine settimana del Motocross delle Nazioni 2019 (28-29 settembre) che, in questa edizione si disputerà sulla pista sabbiosa di Assen in Olanda. Saranno 34 le Nazioni al via per questa competizione che, come tradizione, fa calare il sipario all’annata. Siamo giunti alla 73esima edizione della MXoN, che vedrà per ogni squadra un pilota di classe MXGP, uno di ...