Moto – Italiano MX Junior 125 | i Talenti Azzurri FMI monopolizzano la top-5

Moto3 – Canet in pole position ad Aragon : Vietti miglior italiano : Canet conquista la pole position del Gp di Aragon di Moto3: Ai Ogura e Carlos Tatay completano la prima fila E’ Aron Canet il poleman del Gp di Aragon di Moto3: il 20enne spagnolo ha segnato oggi il miglior tempo in qualifica, in 1.58.197, piazzandosi al primo posto della griglia di partenza della gara di domani con la sua KTM del team Sterilgarda Max Racing. Quinta pole in carriera per Canet, che si è lasciato alle spalle Ai Ogura e ...

Moto2 - GP San Marino 2019 : Fernandez batte Di Giannantonio ma è sotto investigazione - l’italiano spera : Battaglia all’ultimo sangue tra Augusto Fernandez e Fabio Di Giannantonio per la vittoria del GP di San Marino 2019, prova del Mondiale Moto2 che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. I due piloti hanno fatto il vuoto nella seconda parte di gara e si sono giocati il successo nel corso dell’ultimo giro in un duello rusticano senza esclusione di colpi: lo spagnolo è andato sul “verde” (fuori pista) ...

Moto3 - frattura dello scafoide per Romano Fenati : il pilota italiano dichiarato unfit per il Gp di Misano : Non porta fortuna il Gp di Misano a Romano Fenati che, dopo la squalifica dello scorso anno, deve fare i conti con un infortunio in questa stagione Romano Fenati non sarà al via del Gp di Misano di Moto3, il pilota del team VNE Snipers ha riportato la frattura dello scafoide in seguito ad una caduta avvenuta nel corso delle qualifiche. Un week-end, questo di San Marino, che non porta certamente fortuna al rider di Ascoli Piceno, ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Quartararo super a Misano - Pirro miglior italiano [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle prime libere del Gp di San Marino: a Misano comanda il francese del team Petronas E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la conferenza stampa di ieri i piloti sono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere. Al termine delle Fp1 è Fabio Quartararo a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.33. 153. Il ...

Moto 2 – Nuova avventura per Bulega - il giovane pilota italiano passa al Team Gresini : Bulega saluta lo Sky Racing Team: dal prossimo anno il giovane italiano sarà un pilota del Team Gresini in Moto2 Splendide notizie per Nicolò Bulega: il giovane pilota italiano farà il salto di categoria nella prossima stagione, gareggiando in Moto2 col Team Gresini. Bulega, tra i migliori talenti italiani, ha firmato un contratto biennale con la squadra faentina e si appresta a vivere un weekend di gara unico davanti al suo pubblico: ...

