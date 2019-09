Moda green | il Made in Italy sostenibile fatto di eco-tessuti e scarti agricoli vale 30

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) “È una filiera tutta da costruire, ma di cui abbiamo il know-how, considerata la vicinanza tra le donne e la tradizione tessile, nella storia e ancora oggi”. Pina Terenzi è la presidente nazionale di Donne in Campo-Cia, associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura che ha lanciato il marchio registrato Agri. Un brand per creare una filiera del tessilein100% eco, connaturali e tinturerealizzate con prodotti e. È stato presentato a Roma con l’iniziativa ‘Paesaggi da indossare’ tra storie aziendali e una sfilata difatta di abiti da sera e capi prêt-à-porter realizzati innaturali e tinti con ortaggi, frutta, radici, foglie e fiori. Una sfida che risponde prima di tutto alle richieste del mercato, visto che la domanda di capi sostenibili in Italia è cresciuta in appena due ...

