Mina e Fossati è il nuovo album di inediti della Tigre di Cremona e della penna di

(Di martedì 24 settembre 2019)è ildidi Annamaria Mazzini e Ivano. Un disco di, atteso e inaspettato, che sarà consegnato al mercato a cominciare dal 22 novembre. La decisione di Ivanodi abbandonare le scene musicali rimane comunque ferrea, ma il cantautore genovese non ha potuto sottrarsi alla chiamata dicon la quale divide l'di, presentato a due voci. "Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo. Nessun musicista sano di mente direbbe no a". In questi anni di lontananza dalle scene, con gli ultimi concerti tenuti all'inizio del 2012, Ivanoha continuato a proseguire la sua carriera come autore tornando a scrivere per Fiorella Mannoia ma anche per Loredana Bertè. L'artista genovese compare anche ...

