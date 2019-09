Millennials on the road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano la Mercedes

Fonte : quattroruote

(Di martedì 24 settembre 2019) Giancarlo e Matteo sono coetanei - 29 anni - ma da quel che ci raccontano l'esperienza di guida non manca loro, e anche la capacità di raccontare per bene ciò che è successo alle prese con laB 180 d, una dellein prova nelinmobilistico dell'Accademia Editoriale Domus. Prestazioni, confort (tanto), spazio sono i temi del video, ma con loro a bordo c'era un'altra figura prominente. MBUX, megio conosciuta come "Ehi!" è un assistente vocale particolarmente raffinata che capisce le frasi pronunciate con un linguaggio naturale al volo (o quasi) e risponde a domande del tipo "Ho fame!" o "Che tempo farà?" ma è anche in grado di governare l'infotainment o i servizi di bordo. E la guidata finisce con... la classica pizzata.

