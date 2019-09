Milano | presa la banda del gas | truffava anziani con finti rilevatori di gas

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Lavinia Greci Iaddetti si presentavano negli appartamenti muniti di timbro, contratti e giubbotti come veri tecnici. L'accusa per i fermati è di truffa aggravata. Le zone più colpite: Rozzano, Gratosoglio, Corsico e la Barona Si fingevano tecnici del gas e lo facevano molto bene bene. Anche perché spesso, poco prima del loro arrivo nei condomini, lasciavano degli avvisi sulle porte dei palazzi, per avvertire gli abitanti delle loro visite imminitenti. Accadeva a, soprattutto nelle zone più periferiche e popolari. Ma proprio in queste ore "ladel gas", che di frequente si presentava nelle case deglie licon più facilità, è stata individuata. La dinamica della truffa Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, i periti fasulli suonavano ai campanelli degli appartamenti per installaredi fughe di gas "obbligatori per legge" a ...

daxsnowd : RT @Pablo51656989: @giuliomeotti @rob_milano È tutta una presa in giro. E dobbiamo sorbirci questa disturbata. - mariobortoluss1 : RT @Pablo51656989: @giuliomeotti @rob_milano È tutta una presa in giro. E dobbiamo sorbirci questa disturbata. - Pablo51656989 : @giuliomeotti @rob_milano È tutta una presa in giro. E dobbiamo sorbirci questa disturbata. -