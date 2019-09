Milano | bimba in prognosi riservata Il legale del padre | “Responsabili i servizi sociali”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) È inricoverata in terapia intensiva all’ospedale Niguarda la bambina di due anni precipitata per otto piani nella tromba delle scale di un palazzo del centro dicon la madre che è morta sul colpo. La piccola – che era arrivata in pronto soccorso con frattura al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari – ha subito ieri alcuni interventi ed è intubata. Ildella piccola potrebbe procedere contro isociali a cui era laera affidata. “La responsabilità è deisociali del Comune diche avrebbero dovuto vigilare e non l’hanno fatto, è una tragedia annunciata – dice all’Ansa l’avvocato Daniela Missaglia,dell’uomo – Perseguiremo tutte le strade. Alla donna, appartenente a una famiglia benestante come scrive il Corriere della Sera, erano stati già tolti due figli avuti da un altro ...

