Milan | Salvini lancia nuove bordate | “è come il Governo PD-M5S”

Salvini : «Il problema del Milan non sono gli allenatori - anche in Groenlandia hanno capito il gioco di Suso» : Matteo Salvini è intervenuto ieri sera a Tiki Taka. Oggetto della discussione, ovviamente, il derby e lo stato di salute del Milan. Ho lasciato lo stadio in anticipo, non si fa mai, lo dico sempre anche a mio figlio. Ma il Milan era senza voglia, senza grinta e allora ho evitato il traffico. Salvini ha ricordato di aver cominciato a seguire il Milan quando i rossoneri erano in Serie B. «La fede è fede, la maglia non si cambia, però sono troppi ...

Milan-Inter - Salvini alza la voce : “vietato abbattere San Siro” : “Stasera andrò allo stadio e porto allo stadio mio figlio come promesso. Ritengo che abbattere San Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione. San Siro è il calcio nel mondo, va bene il business però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, sul futuro dello stadio di San Siro. “Con Scaroni ci siamo ...

Milano - Salvini al mercato di via Fauchè. Schermaglia a suon di cori tra sostenitori e contestatori : “A lavorare - buffone” : Questa mattina a Milano, Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di cittadini durante la sua visita al mercato di via Fauchè. Dopo aver fatto un giro del mercato tra selfie e cori di sostegno, alcuni passanti hanno iniziato a intonare i cori “Buffone, buffone” che sono aumentati di intensità con il passare dei minuti. Pronta la reazione dei militanti leghisti che hanno risposto inneggiando al loro “capitano”. L'articolo Milano, Salvini al ...

Verona-Milan - ululati razzisti contro Kessie e le frasi di Salvini scatenano il caos : “Parlavo oggi con un dirigente sportivo di una società cosiddetta minore. Ma perché c’è la necessità, al di là della politica, di riempirsi anche di stranieri, spesso e volentieri ‘pippe’, senza puntare sui giovani? Noi abbiamo provato a dare dei benefici alle società che puntano a far arrivare nelle massime serie i giovani del vivaio. Non faccio nomi e cognomi ma alcuni stranieri in campo per il Milan stasera, ...

Milano - "Non affitto a meridionali - io salviniana razzista"/ Respinta 28enne pugliese : Milano, "Non affitto a meridionali, io salviniana razzista". Respinta una 28enne originaria di Foggia in cerca di un alloggio nel meneghino

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Milano - rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale : “Io salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int