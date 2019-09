Milan | Rebic svela cosa ha fatto dopo aver ricevuto la chiamata dei rossoneri

L’uomo del giorno – Ante Rebic - la nuova avventura al Milan e la voglia di emergere : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’attaccAnte croato Ante Rebic, l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato passato al Milan per dar manforte al reparto offensivo rossonero. Rebic, prima di aver fatto bene in Germania, dall’Italia c’era già passato. Due parentesi diverse con la Fiorentina, qualche presenza col Verona e soltanto due gol con la ...

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby : ballottaggio sulla trequarti per Giampaolo - Rebic favorito : Si giocherà questa sera, alle ore 20.45, l’attesissimo derby di Milano. Quello tra Milan e Inter sarà senza dubbio il big match della quarta giornata di Serie A. Da un lato, i rossoneri di Marco Giampaolo cercheranno di zittire le critiche dopo la prestazione poco convincente nella partita – pur vinta – contro il Verona. Dall’altro lato, i nerazzurri allenati da Antonio Conte, ancora a punteggio pieno in campionato. Sono diversi i ...

Probabili formazioni Milan-Inter : Rebic e Barella potrebbero essere titolari : Milan e Inter sono al lavoro per preparare il derby di sabato 21 ottobre. La Gazzetta dello Sport ha già diffuso le prime indiscrezioni per quanto riguarda le Probabili formazioni. Ricordiamo che i rossoneri arriveranno alla stracittadina con 6 punti in classifica, frutto della prima sconfitta per 0-1 in casa dell'Udinese, e delle due vittorie consecutive (sempre con lo stesso risultato di 1-0) contro Brescia e Hellas Verona. L'Inter invece ...

Milan - Rebic : 'Vorrei vincere il derby come regalo di compleanno' : Il suo arrivo non era atteso, ma ha firmato l'ultimo giorno di mercato, in una sorta di scambio di prestiti tra Milan ed Eintracht che ha coinvolto anche Andrè Silva. Stiamo parlando di Ante Rebic, il quale oggi è stato presentato alla stampa come nuovo giocatore rossonero. Si era parlato anche di un interesse dell'Inter per il giocatore croato, ma lui sostiene di non aver avuto contatti con i nerazzurri....Continua a leggere

Rebic : “Io all’Inter? Con loro ha parlato il mio agente - appena ho saputo del Milan non ho esitato” : “Voglio ringraziare tutti per essere arrivato qui in questo grande club. Spero che faremo una grande stagione. Conosco e apprezzo da tempo la storia del Milan“. Queste le prime parole di Ante Rebic da giocatore rossonero. L’attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte è stato presentato oggi alla stampa e ai tifosi. “Il primo con cui ho parlato è stato Boban: è stato importante, mi ha dato qualche dritta. Il ...

Milan - senti il dg dell’Eintracht : “Rebic è forte - duttile e talentuoso : per Giampaolo sarà inamovibile” : Fredi Bobic, dg dell’Eintracht, ha speso delle belle parole per Ante Rebic: il dirigente del club tedesco ha descritto le qualità del nuovo acquisto rossonero, indicandolo come un giocatore del quale ‘difficilmente si può fare a meno’ La ciliegina sulla torta del calciomercato del Milan è stata l’arrivo di Ante Rebic, un accordo stretto nelle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato che ha portato il croato a ...

Milan - il bilancio di Boban sul mercato : Rebic - Correa e Modric : “Il Milan non puo’ vivacchiare a meta’ classifica. Questa societa’ merita di stare in alto. Io e Maldini siamo qui per questo. I Milanisti aspettano da tempo e noi non vogliamo attendere tanto prima di fare grandi cose. Ma abbiamo iniziato un percorso graduale. Di certo non si puo’ tornare grandi in un solo colpo. Servono lavoro e programmazione. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale ma ogni tanto serve ...

Utimi colpi mercato - Rebic al Milan e Mkhitaryan a Roma : I colpi non sono mancati, fra sorprese e affari, nell'ultimo giorno di mercato in Serie A. Non solo la conclusione della telenovela ICARDI, ma sono diverse le big italiane che si sono mosse per chiudere al meglio l'estate. E c'e' chi si e' ridotto all'ultimo istante come il Torino, che ha depositato il contratto per l'acquisto di VERDI dal Napoli (in prestito e obbligo di riscatto per complessivi 25 milioni) alle 21,57, a soli 3' dalla ...

Chiude il calciomercato : Icardi al Psg - il Milan prende Rebic : Alle ore 22.00 del 2 settembre si è definitivamente chiusa la finestra estiva di calciomercato, una delle più lunghe e sorprendenti degli ultimi anni. Piccole e grandi operazioni sono state concluse quasi al fotofinish, com'è consuetudine delle sessioni di calciomercato. Protagoniste di queste ultime ore anche molte 'grandi' del campionato di Serie A, con Milan, Napoli, Inter e Roma che hanno concordato acquisti e cessioni davvero ...

Ante Rebic - nuovo attaccante del Milan : La seconda punta, vicecampione del mondo con la Croazia, rinforza il reparto offensivo del Milan dopo la cessione in Germania di André Silva

Ante Rebic è del Milan : ecco chi è il jolly croato. Andrè Silva a Francoforte : È ufficiale l’arrivo di Ante Rebic al Milan, con il contemporaneo passaggio di Andrè Silva all’Eintracht Francoforte, con la formula di un prestito biennale. Lo annuncia la società rossonera in una nota sul proprio sito. Nato a Spalato, in Croazia, il 21 settembre 1993, Rebic esordisce tra i profess

CHIUSURA CALCIOMERCATO/ Ultime notizie e ufficialità : Schick-Lipsia e Rebic-Milan : CHIUSURA CALCIOMERCATO, gli ultimi colpi entro le ore 22 e le ufficialità: Verdi-Torino trattativa rovente, colpo Rebic per il Milan. Inter e Juventus...

Calciomercato Milan - ufficiale l’acquisto di Ante Rebic : depositato il contratto : Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. Come si legge sul sito della Lega Calcio il club rossonero ha depositato infatti il contratto dell’attaccAnte croato, che arriva dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio che dovrebbe portare in Germania André Silva. Si attende il comunicato del ‘Diavolo’. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

Calciomercato Milan - problemi nell’affare André Silva-Eintracht : rinviata la firma di Rebic : Sono sorti alcuni problemi nell’operazione che dovrebbe portare André Silva all’Eintracht, dunque Rebic non può ancora firmare il contratto con i rossoneri Sono sorti alcuni problemi nell’affare tra Milan ed Eintracht Francoforte, pronte a chiudere lo scambio che coinvolge André Silva e Ante Rebic. Se il croato ha sostenuto le visite mediche ed è pronto a firmare il nuovo contratto, sono sorti dei problemi per quanto ...