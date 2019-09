Milan | Boban frecciatina a Giampaolo | “Siamo delusi per il derby”

Polveriera Milan - alta tensione Giampaolo-Boban : il tecnico sulla graticola - le tre soluzioni per l’eventuale sostituto : Sono ore bollenti in casa Milan ma soprattutto di riflessione in vista del futuro. Inizio difficile di campionato per i rossoneri nonostante un calendario agevole almeno nelle prime tre giornate, all’esordio la squadra di Giampaolo ha perso con il risultato di 1-0 contro l’Udinese, poi le due vittorie consecutive contro due squadre nettamente inferiori come Brescia e Verona ma senza entusiasmare infine la brutta prestazione nel ...

Milan - Boban : “Il derby? Siamo molto delusi - ma ci rialzeremo il prima possibile” : “Il Milan che perde il derby? Siamo molto delusi, perché Siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: meglio che lo facciamo il prima possibile” Sono le parole del CFO del Milan Zvonimir Boban a margine dei ‘The Best FIFA Football Awards’ al Teatro alla Scala di Milano. The ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Milan - Boban e Giampaolo a confronto : tre i punti sui quali si è discusso : Nonostante la vittoria, la partita al Bentegodi contro il Verona sembra aver lasciato l’amaro in bocca ai dirigenti del Milan. Su tutti, sarebbe Boban quello più insoddisfatto per la prestazione negativa offerta dalla squadra e per alcune scelte discutibili di Giampaolo. Per questo, proprio il Chief Football Officer del club rossonero si sarebbe intrattenuto ieri a Milanello con il tecnico. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i due ...

Derby di Milano - Boban : “Quel 6 a 0 all’Inter è stato pazzesco” : Zvonimir Boban ha parlato in esclusiva sulla app ufficiale del Milan. Il CFO rossonero ha parlato soprattutto di Milan-Inter e dei suoi Derby vissuti da calciatore. Nella serata di sabato, il croato farà il suo esordio da dirigente del Milan nella Stracittadina milanese. Di seguito, l’intervista integrale di Boban. Com’è giocare e vivere un Derby?“Quando si spiega il calcio si dice spesso che non ci sono parole per descrivere certi ...

Milan-Inter - Boban svela i segreti del derby e ricorda quelli vissuti da calciatore : Per Zvonimir Boban, ora Chief football officer del Milan, il primo derby da dirigente “sarà una grandissima emozione”. Lo confida nell’intervista sull’app ufficiale del club, a tre giorni dalla sfida con l’Inter: “Milano è una città che vive il derby in maniera pazzesca, è una sfida unica al mondo tra due società che si rispettano ma che hanno una rivalità incredibile, storica e bellissima. Come ...

Milan - la stoccata di Zorro Boban contro Giampaolo : "I punti ci sono - ma il gioco..." : In casa Milan, i dubbi di Zvonimir Boban sull'effettiva competitività del club rossonero fanno nuovamente capolino. Il Chief Football Officer del club di via Aldo Rossi, dopo aver esternato alcune perplessità su un mercato fin troppo "giovane", ora sposta la sua attenzione sul gioco espresso dalla s

Milan - Boban punta il derby : “Inter favorita - ma è una trappola. Mercato? Tutti vogliono spiegarti il calcio” : Il Chief Football Officer rossonero ha parlato della situazione del Milan, soffermandosi anche sul peso di Donnarumma nello spogliatoio Sei punti nelle prime tre partite, la situazione potrebbe essere considerata positiva, invece il gioco del Milan non ingrana e i primi mugugni si avvertono distintamente. Gli avversari affrontati non sono certamente quelli da far tremare i polsi, sabato però il banco di prova sarà di quelli tosti, visto ...

Milan-Inter - cresce l’attesa per il derby : le indicazioni di Giampaolo ed il pronostico di Boban : “Innanzitutto è l’evento sportivo in sé che è importante e divertente. E così dev’essere, perché non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ai microfoni della Tv in vista del derby contro l’Inter. “Il Milan cercherà di fare la sua partita e fare il Milan. Ai ragazzi dico sempre che bisogna aver rispetto per tutti, sia ...

Milan - Gedson Fernandes è il prescelto di Boban : trattative per il rinnovo di Donnarumma : Il Milan è soddisfatto del proprio mercato ma c'è ancora un nome chiave che sfugge ai rossoneri. L'amministratore delegato del club Zvonimir Boban voleva il 20enne Gedson Fernandes del Benfica, secondo Calciomercato.com. Il centrocampista portoghese di 20 anni è stato seguito dagli scout rossoneri per qualche tempo, con il club che è riuscito a comprendere il suo enorme potenziale e la sua visione di gioco. Il Milan ha chiesto al club portoghese ...

Milan - Boban sul mancato arrivo di Modric : non voleva lasciare dopo una brutta annata : Modric è stato, nel complesso, uno dei migliori centrocampisti al mondo ormai da diversi anni, e anche grazie alle prestazioni con la Nazionale croata dell'anno scorso è riuscito a vincere il Pallone d'Oro del 2018. Tuttavia, l'anno scorso, i livelli di prestazione del 33enne con il Real Madrid hanno subito un forte calo, cosa che ha portato i fan a suggerire che avrebbe potuto lasciare il club, con Marca che ha notato che il Milan era ...

Milan - il bilancio di Boban sul mercato : Rebic - Correa e Modric : “Il Milan non puo’ vivacchiare a meta’ classifica. Questa societa’ merita di stare in alto. Io e Maldini siamo qui per questo. I Milanisti aspettano da tempo e noi non vogliamo attendere tanto prima di fare grandi cose. Ma abbiamo iniziato un percorso graduale. Di certo non si puo’ tornare grandi in un solo colpo. Servono lavoro e programmazione. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale ma ogni tanto serve ...

Milan - Boban fa il punto sul mercato : “squadra rinforzata! Modric e Correa? Vi dico tutto” : Zvonimir Boban fa il punto sul mercato del Milan alla scadenza della sessione estiva: il Cfo rossonero parla di squadra rinforzata e fa luce sulle trattative di Modric e Correa “Il Milan è una grande società e non può vivacchiare a metà classifica. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale, ma ogni tanto serve qualche elemento di esperienza in più. Noi siamo convinti che i nostri acquisti saranno il futuro del club, un giocatore ...

Milan - Boban in viaggio verso Madrid : vorrebbe provare a sbloccare l'affare Correa : Con la chiusura del mercato fissata al 2 settembre, i dirigenti del Milan stanno lavorando alacremente per mettere a disposizione di Marco Giampaolo altri rinforzi. In particolare, sembra proprio che la società rossonera voglia portare a termine alcune operazioni in attacco, soprattutto dopo la scialba prestazione in fase offensiva offerta dalla squadra lombarda domenica pomeriggio quando ha perso per 1-0 la sua prima gara della Serie A ...