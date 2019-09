Migranti | Conte | “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti” E torna a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) L’accordo suisiglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe“è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia unavanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che in passato tenevamo delle persone in mare alcune settimane e avevamo una redistribuzione affidata alle mie telefonate, e del ministro Enzo Moavero Milanesi”. Ma non solo, il presidente del Consiglio, rispondendo alle domande di SkyTg24, èto a chiedere chiarimenti sui rapporti tra la Lega e Russia: “Un nuovo passaggio parlamentare sarebbe urgente e necessario”, ha detto precisando di non avere “elementi”. Se si ...

fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Nostra politica molto rigorosa, non arretreremo di un millimetro. Lavoriamo a meccanismo di rimpa… - fattoquotidiano : PATTO UE SUI MIGRANTI: PARLA CONTE 'Abbiamo fatto più a Malta in 1 giorno di Salvini in 1 anno' [di Paola Zanca]… - SkyTG24 : Il premier #Conte ha commentato l'accordo sui #migranti raggiunto a #Malta: '#Salvini non deve avere gelosia e invi… -