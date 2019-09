Migrante pulisce le strade senza autorizzazione | multa da 350 euro

Mestre - Migrante pulisce i marciapiedi dalle foglie : “Desidero integrarmi senza chiedere l’elemosina”. I vigili lo multano : 350 euro : Monday, un giovane nordafricano, passa le sue giornate a pulire i marciapiedi e le strade di Mestre. Un modo, come spiega lui stesso in un cartello che porta con sé, per integrarsi. Il gesto volontario non è stato però apprezzato dai vigili urbani della città alle porte di Venezia che hanno multato il ragazzo per 350 euro perché, come scrivono sul verbale, “sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione ...