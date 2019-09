Microsoft Edge ora supporta le impostazioni della modalità scura di Android 10

Microsoft Edge beta ora supporta la lettura di pagine ad alta voce su Android - ma non ancora in italiano : Questa funzionalità per la lettura ad alta voce nel browser Microsoft Edge è ora disponibile anche nell'ultima versione beta per Android e migliora l'accessibilità per gli utenti del robottino verde con un altro modo di utilizzare il web, utile soprattutto alle persone ipovedenti o non vedenti. L'articolo Microsoft Edge beta ora supporta la lettura di pagine ad alta voce su Android, ma non ancora in italiano proviene da TuttoAndroid.