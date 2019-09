Mia Facchinetti compie 8 anni Ed è bellissima come mamma Alessia Marcuzzi | le foto della

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Miafesteggia 8ha organizzato un pomeriggio tra cinema e discoteca per i bambini con tanto di karaoke, popcorn e balli sfrenati. Per festeggiare Mia, figliaconduttrice e del cantante e imprenditore Francesco, c’era tutta la famiglia allargata: il papà con Wilma e i bambini, Gaia Lucariello con Tommaso Inzaghi (ex didal quale ha avuto il primo figlio, Tommaso) e le amiche Elena Santarelli e Michela Quattrociocche con i rispettivi figli. Il party, allestito a tema cinema al “Cinema dei Piccoli” a Villa Borghese, è stato un successo tra bambini scatenati, musica, balli, dolcetti a forma di pellicola, popcorn e karaoke. Francescoè arrivato a Roma con Liv e Leone, i figli avuti dalla moglie Wilma. ( dopo la) E al party ha partecipato anche Paolo Calabresi Marconi, ...

DonnaGlamour : Alessia Marcuzzi e Facchinetti insieme per festeggiare Mia! - zazoomblog : Alessia Marcuzzi Francesco Facchinetti e Paolo la famiglia (allargata) è unita per Mia - #Alessia #Marcuzzi… - zazoomnews : Alessia Marcuzzi Francesco Facchinetti e Paolo la famiglia (allargata) è unita per Mia - #Alessia #Marcuzzi… -