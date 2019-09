Mestre | migrante pulisce i marciapiedi dalle foglie | “Desidero integrarmi senza chiedere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Monday, un giovane nordafricano, passa le sue giornate a pulire ie le strade di. Un modo, come spiega lui stesso in un cartello che porta con sé, per integrarsi. Il gesto volontario non è stato però apprezzato dai vigili urbani della città alle porte di Venezia che hanno multato il ragazzo per 350 euro perché, come scrivono sul verbale, “sorpreso palesemente a ripulire la zonaalcuna autorizzazione dell’amministrazione comunale”. Il giovane ogni giorno, come riferisce Il Corriere Veneto, mentre raccoglieindossando un gilet catarifrangente, espone un cartello con la scritta: “Per integrarsi nella societàl’elemosina”. Anche se Monday spera nelle offerte dei passanti. Lo stesso fanno a Padova due migranti nigeriani, arrivati due anni fa in Italia. Loro ogni giorno ripuliscono il piazzale Ponte Corvo, a due ...

