Meno spazio alle auto e più spazio per le persone | la quarta rivoluzione della mobilità

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “L’avvento non regolamentato dellesenza conducente potrebbe aumentare il traffico nelle città europee dal 50% al 150% entro il 2050, il che sarebbe come un’ora di punta che dura tutto il giorno. A rivelarlo – riporta in una nota Kyoto Club – è un nuovo studio dell’Associazione europea Transport & Environment (T&E) dal titolo “Less (cars) is more: how to go from new to sustainable mobility”. Una crescita selvaggia dellesenza conducente – come anticipato da alcuni esperti nel settore – potrebbe portare a un aumento pari al 40% delle emissioni di CO2 delleda qui al 2050, rendendo così gli obiettivi climatici europei quasi impossibili da raggiungere.” Lo studio evidenzia che “lesenza conducente a emissioni zero non risolveranno i problemi di congestione del traffico nelle città europee. I veicolimatizzati senza ...

