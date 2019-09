Megan Fox | via da Hollywood perché trattata come oggetto sessuale

Fonte : dilei

(Di martedì 24 settembre 2019)Fox, la meravigliosa attrice portata al successo dalla saga Transformers, tra il 2007 e il 2009, e consacrata sex symbol con Jennifer’s Body (2009), era semi sparita dalle scene. A parte piccole parti, di lei si erano perse le tracce. Sposata con Brian Austin Green, il David Silver di Beverly Hills 90210, molti pensavano avesse scelto di ritirarsi per un po’ dalle scene per fare la mamma dei suoi tre bambini, Noah, Bodhi e Journey, nati tra il 2012 e il 2016. Adesso invece si scopre, per sua stessa ammissione, la verità. Intervistata da Entertainment Tonight, in occasione proprio dei 10 anni dall’uscita di Jennifer’s Body l’attrice ha confessato aver sofferto di depressionesi sentiva “sessualizzata e oggettivizzata” da. Penso di aver avuto un vero esaurimento psicologico. Non era solo quel film, era ogni giorno della mia ...

