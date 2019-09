MediEvil potrebbe ricevere una demo durante lo State of Play?

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019)unaa sorpresa nel corso delloofdi oggi. L'indizio proviene dal Giappone o, meglio, dalStation Store giapponese, dove laè comparsa e scomparsa in poco tempo. Dunque, dobbiamo aspettarci un annuncio all'evento di Sony?è il remake sviluppato da Other Ocean del famoso gioco per PS1 e laè comparsa proprio a ridosso dello show diStation.La versione di prova è stata rapidamente rimossa dallo store giapponese una volta che la notizia si è diffusa tra i fan. Al momento lasulStation Store visualizza l'errore "Pagina non trovata".Leggi altro...