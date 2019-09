Maurizio Costanzo | “Sono dimagrito” | i chili persi | dieta e cosa fa ogni giorno

Liberi fino alla fine - l’appello di Maurizio Costanzo : “Da sei anni legge per l’eutanasia ferma in Parlamento. È un nostro diritto” : Durante la manifestazione per l’eutanasia legale “Liberi fino alla fine” organizzata a piazza San Giovanni Bosco a Roma dall’Associazione Luca Coscioni, è stato trasmesso tra gli altri anche un videmessaggio di Maurizio Costanzo. “Io sono per l’eutanasia da sempre – ha detto salutando la piazza – sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di partito, da sei ...

Vieni da Me - Catherine Spaak bacchetta la Balivo : "Farebbe mai questa domanda a Maurizio Costanzo?" : Catherine Spaak è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai1. Nella lunga chiacchierata tuttavia, la giornalista ha posto delle domande all'attrice francese, naturalizzata italiana, a suo avviso fuori luogo, tanto che la Spaak ha 'bacchettato' in più occasioni la pre

Paola Barale e la battuta su Gianni Sperti al Maurizio Costanzo Show : «Lavorare senza fare un ca..o» : Canale 5 ha ricordato Mike Bongiorno a 10 anni dalla sua scomparsa con una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show. Sul palco anche Paola Barale, che del conduttore è stata storica valletta. Durante la serata c’è stato spazio anche per la comicità con Pio e Amedeo, che si sono improvvisati conduttori di telequiz. È toccato anche a Simona Ventura rispondere a un divertente quesito che riguardava proprio Paola Barale e il suo ex Gianni ...

Io e Te - Maurizio Costanzo a Pierluigi Diaco : “Ma la facciamo finita?” : Io e Te, Maurizio Costanzo a Diaco: “Ma perché devi fare questo necrologio?” Ultima puntata di Io e Te con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo. Dalla prossima settimana tornerà Vieni da me con Caterina Balivo e in seguito la nuova edizione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Per l’ultima puntata, come già aveva anticipato nei mesi scorsi, Pierluigi Diaco ha ospitato il grande conduttore ...

Ascolti TV | Giovedì 5 settembre 2019. Don Matteo 15.6% - Maurizio Costanzo Show – Allegria! 14.8% : Maurizio Costanzo e Gerry Scotti Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 2.848.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show – Allegria! ha raccolto davanti al video 2.242.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 Captain America – Il Primo Vendicatore ha interessato 1.100.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Hunger Games – Il Canto della Rivolta Parte II ha catturato ...

Mike Bongiorno - Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria/ Ospiti : il 'rivale' Baudo : Maurizio Costanzo Show- Speciale Allegria: la puntata interamente dedicata a Mike Bongiorno, ecco tutti gli Ospiti e le anticipazioni dettagliate.

Maurizio Costanzo Show – Allegria : stasera speciale dedicato a Mike Bongiorno. Tutti gli ospiti : Maurizio Costanzo Show - Allegria L’autunno 2019 di Canale 5 parte con una serata dedicata a Mike Bongiorno. A dieci anni dalla scomparsa di uno dei pilastri della televisione italiana, questa sera la rete ammiraglia Mediaset omaggerà il conduttore con uno speciale in prime time, condotto da Maurizio Costanzo e Gerry Scotti, dal titolo Maurizio Costanzo Show – Allegria. Una serata per ricordare e celebrare Mike, scomparso l’8 ...

MIKE BONGIORNO - Maurizio Costanzo SHOW SPECIALE ALLEGRIA/ Ospiti : Giuliana Longari... : MAURIZIO COSTANZO SHOW- SPECIALE ALLEGRIA: la puntata interamente dedicata a MIKE BONGIORNO, ecco tutti gli Ospiti e le anticipazioni dettagliate.

Mike Bongiorno - Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria/ Ospiti : Valeria Marini... : Maurizio Costanzo Show- Speciale Allegria: la puntata interamente dedicata a Mike Bongiorno, ecco tutti gli Ospiti e le anticipazioni dettagliate.

Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria del 05/09/2019 – Il ricordo di Mike Bongiorno a 10 anni dalla sua scomparsa. : L’8 settembre 2009, nel primo pomeriggio di un martedì di fine estate, le agenzie di stampa battevano la notizia della scomparsa di Mike Bongiorno, stroncato da un infarto all’età di 85 anni. Classe 1924, era in televisione dal 3 gennaio 1954 e fu il conduttore della prima trasmissione della neonata Rai, Arrivi e partenze, e aveva tutt’altro che l’intenzione di fermarsi, essendo […] L'articolo Maurizio Costanzo Show ...

Maurizio Costanzo Show - Speciale Allegria - in diretta dalle 21 : 30 : Le anticipazioni ve le abbiamo date qualche giorno fa con la lista degli ospiti ma oggi è il giorno dello Speciale Allegria del Maurizio Costanzo Show, una serata all'insegna del ricordo di Mike Bongiorno a distanza di 10 anni dalla sua scomparsa. La serata sarà condotta da un duo: Costanzo e Gerry Scotti, che fu investito come successore del Re dei Quiz.Da Simona Ventura a Pippo Baudo, da Vittorio Sgarbi a Massimo Lopez all'indimenticata ...

Mike Bongiorno - Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show- Speciale Allegria: la puntata interamente dedicata a Mike Bongiorno, ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dettagliate.

Maurizio Costanzo Show - speciale dedicato a Mike Bongiorno : ospiti e anticipazioni : ...

Mediaset - l'omaggio di Maurizio Costanzo a Mike Bongiorno? In studio la super-ospite - che colpaccio : Giovedì 5 settembre in prima serata su Canale 5 va in onda il Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria. Una serata celebrativa voluta da Maurizio Costanzo che, per rendere omaggio a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, conduce eccezionalmente con Gerry Scotti artista che Mike designò com