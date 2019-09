Mattia Binotto F1 | GP Russia 2019 | “Siamo curiosi di metterci alla prova a Sochi | dovremo

F1 - GP Singapore 2019. Mattia Binotto : “Scambiare le posizioni di Vettel e Leclerc? Ci abbiamo pensato. Undercut sorprendente” : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore precedendo Charles Leclerc, la Ferrari ha confezionato una doppietta d’antologia dopo due anni di digiuno e il risultato di Marina Bay ha rilanciato il Cavallino Rampante che ha conquistato il terzo successo consecutivo nel Mondiale F1. Il tedesco era scattato dalla terza posizione ma, grazie a una strategia molto intelligente, è riuscito a sopravanzare Lewis Hamilton e il compagno di squadra ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Bella doppietta - una vittoria di tutta la squadra. Successo importante per Vettel” : Giornata indimenticabile per la Ferrari che ha confezionato una pazzesca doppietta nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato cittadino di Marina Bay. Sebastian Vettel ha vinto davanti a Charles Leclerc, doppietta delle Rosse a oltre due anni di distanza dall’ultima volta (GP di Ungheria nel 2017) e terzo Successo consecutivo dopo le due affermazioni del monegasco tra Spa e Monza. Il team principal ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Pole position fantastica ma calma : la gara è domani. Macchina migliorata - fiducia per il 2020” : Grandissima giornata per la Ferrari che, grazie a uno strepitoso Charles Leclerc, è riuscita a conquistare la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa su un tracciato sulla carta sfavorevole al Cavallino Rampante. La Scuderia di Maranello, reduce dalle vittorie di Spa e Monza ottenute proprio col giovane monegasco, ha lavorato alacremente per essere competitiva anche sulla pista di Marina Bay caratterizzata da ...

F1 - rivoluzione nel 2020 : arrivano le mini race in qualifica? Mattia Binotto : “Tutti i team sono d’accordo - si faranno” : C’è grande fermento nell’universo della Formula Uno, entro la fine di ottobre bisognerà approvare il nuovo regolamento per il 2021 e le varie scuderie sembrano non essere d’accordo su diversi aspetti. L’intento sembrerebbe essere quello di standardizzare la massima categoria automobilistica, un aspetto che non piace alla Ferrari la quale preferirebbe naturalmente conservare la possibilità di ricerca e sviluppo per poter ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari per vincere a Monza deve essere perfetta” : Lunga intervista rilasciata a formula1.com da Mattia Binotto alla vigilia del GP d’Italia di F1, dove il team principal della Ferrari ha parlato dell’imminente GP d’Italia che nel fine settimana si correrà a Monza. Tanti gli argomenti toccati, dalla vittoria di Spa al degrado delle gomme. Si inizia dal successo di Spa: “La vittoria a Spa è importante per i nostri fan, speriamo che molti si uniranno a noi a Monza per ...

Formula 1 - Mattia Binotto svela : “chi favorire tra Vettel e Leclerc? Vi dico come ci comporteremo” : Il team principal della scuderia di Maranello ha fatto chiarezza su un’eventuale gerarchia tra piloti in casa Ferrari Ottenuta la prima vittoria in stagione con Leclerc, la Ferrari adesso si lancia subito a caccia del bis a Monza, dove le caratteristiche del circuito sorridono alle Rosse. photo4/Lapresse Servirà comunque un’impresa per tenere a bada Mercedes e Red Bull, avversarie temibili che non hanno intenzione di cedere un ...

F1 - Mattia Binotto : “Non c’è un primo pilota in Ferrari - il più veloce è aiutato dal compagno di squadra” : Non ci sono primo e secondo pilota in casa Ferrari, parola di Mattia Binotto. Dopo la bella vittoria di Charles Leclerc nel GP del Belgio, primo successo in carriera per il monegasco e primo sigillo stagionale per il Cavallino Rampante, il team principal ha voluto precisare quali sono i ruoli dei due alfieri attualmente sotto contratto della Scuderia di Maranello: “Leclerc e Vettel hanno e avranno sempre lo stesso trattamento – ha ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Vittoria che fa bene al morale di tutti. Le aspettative per Monza sono elevate” : E’ un Mattia Binotto raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine del GP del Belgio 2019 di F1, dove la sua Ferrari ha finalmente trovato il primo successo stagionale che coincide con il primo in carriera per il giovane fuoriclasse Charles Leclerc. Il team principal si è detto molto contento del lavoro svolto da tutto il team e anche dell’aiuto di Sebastian Vettel, che oggi ha dovuto inghiottire un boccone amaro e ...

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contento per Leclerc e per Ferrari : era importante vincere. Vettel scalpita” : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, domenica indimenticabile per il pilota della Ferrari che ha conquistato la prima vittoria in carriera. La Ferrari ha rotto il digiuno ed è riuscita a trovare il primo successo stagionale, l’annata è stata molto difficile fino a questo punto ma finalmente a Spa si è potuto festeggiare grazie al talentuoso monegasco mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione alle ...

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contento della pole e della prima fila. Leclerc ha fatto un giro perfetto” : Non può che esserci soddisfazione in Ferrari dopo le qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps (Belgio) il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel hanno centrato la prima fila, con Charles che si è tolto la soddisfazione di ottenere il miglior crono del time-attack. Una prestazione sublime dell’alfiere di Maranello che ha esaltato il pubblico presente. Un ...

Mattia Binotto - GP Belgio 2019 F1 : “Siamo motivati e vogliamo farci trovar pronti a Spa” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo - Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” : Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i ...

F1 - Mattia Binotto : “Doveroso lavorare per migliorare l’approvazione delle gomme in futuro” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...