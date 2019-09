Matera come non si era mai vista

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) Sotto un cielo dall’azzurro profondo,ci accoglie bianca e lucente incastonata tra le rocce. Un tempo deserta e in stato di abbandono, oggi la città dei Sassi, patrimonio mondiale dell’Unesco, vive una seconda e straordinaria vita grazie al turismo, mentre riveste con orgoglio il ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019. Armati di macchine fotografiche della serie EOS R, siamo sulle tracce di 28 studenti provenienti dalle scuole di fotografia di altrettanti paesi europei che – grazie a un progetto culturale e didattico realizzato da Canon Europa insieme conEuropean Photography eDiffusa – sono venuti in Basilicata assieme ai loro insegnanti con una missione: costruire insieme un racconto fresco e inedito di. Il risultato sono migliaia di scatti prodotti tra aprile e giugno 2019, conquistasti uno scalino dopo l’altro, tra salite e ...

Confindustria : Matera è una città simbolo del riscatto, testimonia che nessun destino è ineludibile. Che ogni comunità può riparti… - rossy36554918 : @MaxGalloClub La qualità degli attori sua e della protagonista è indiscutibile. Forse la scrittura non è all’altezz… - VanniRestelli : @gelonet75 @Pgreco_ @tatianabasilio1 @Mov5Stelle Più ascolto i Pentamiracolati che hanno come capo un comico, come… -