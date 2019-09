Matematica e medicina a braccetto secondo Natalia Trayanova

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 24 settembre 2019) Bisognerebbe sempre scegliere una facoltà in base alle proprie aspirazioni e abilità. Ma cosa succede quando si è appassionati di

hrhgeorgina : Medicina non sarà mai il mio mestiere, altro che la matematica - protectnali : @soundofBea Ho ancora le idee molto confuse ma sono certa di allonarmi dal ramo della matematica, fisica e medicina. Te ? - protectnali : Ho già escluso matematica, fisica e medicina perché non mi interessano assolutamente. Bello no ? -