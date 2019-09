Manda un sms al suo ex perché vuole ricontrarlo | lui non le risponde e lei si precipita a

Fonte : baritalianews

(Di martedì 24 settembre 2019) Una ragazza di 27 anni, Krystina Joe Rivera, di 27 anni mamma di due piccoli bambini, aveva voglia di rivedere un suo ex al quale era rimasta molto legata. La donna ha inviato al ragazzo un sms ma lui non ha risposto. Così la giovane donna ha deciso di fargli una sorpresa, si è recata a casa di lui ha suonato alla porta e si è trovata di fronte a una scena molto imbarazzante. Il ragazzo era in intima compagnia di un’altra donna. Krystina Joe Rivera è stata colta da un raptus di rabbia e ha iniziato a colpire più volte la rivale in amore con violentissimi pugni. L’evento si è verificato a St Petersburg in Florida. La vittima dell’aggressione ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del vicino ospedale dove, in seguito, è stata ricoverataaveva il volto sfigurato. Krystina Joe Rivera è stata fermata dalle forze dell’ordine e condotta in carcere.

