Mamma di Arisa indagata | la reazione della cantante E i fan la ‘distruggono’

Falsi invalidi - indagata la Mamma di Arisa : lo scoop di Mattino Cinque. «Fingeva di non poter camminare» : La mamma della cantante Arisa sarebbe tra gli indagati in un’inchiesta sui Falsi invalidi a Potenza: a dare la notizia, che ha destato decisamente scalpore, la trasmissione Mediaset Mattino Cinque, questa mattina. Assunta Santarsiero, 62 anni, questo il nome della donna, è residente a Pignola un paese a pochi chilometri da Potenza. In una nota rilasciata proprio da Mediaset si legge che «in merito all’inchiesta dei Falsi invalidi di ...

