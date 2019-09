Macerata | mamma fa sesso con l’amico 14enne della figlia Spunta nuovo caso | “Così mi ha

Fonte : fanpage

(Di martedì 24 settembre 2019) Ci sarebbero nuovi sviluppi sulprovincia dia processo per una presunta relazione sessuale con l'amico. Un ragazzino ha raccontato alla trasmissione "Pomeriggio Cinque" di essere stato sedotto dalla 40enne e come lui anche altri coetanei: "Avevo 15 anni, eravamo in auto e lei ha provato a mettermi la mano in mezzo alle gambe. Ero sconvolto".

