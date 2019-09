L' oroscopo dell' amore per i single | 25 settembre | Toro deciso | Pesci ammaliatore

oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 23 al 29 settembre) : ARIETECaro Ariete, in questi giorni è in gioco una scommessa professionale importante. Che si tratti di un periodo di prova, di una fase-test nel lavoro, della presentazione di un progetto o altro, ciò che emerge da questo cielo è che hai una gran voglia di importi, di metterti in mostra per ciò che vali. In certi casi si può parlare di un salto di qualità che, al momento, potrebbe avere ancora molte ...

oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre : energia in amore per il Cancro : L'ultima settimana del mese di settembre è ormai arrivata. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 23 e domenica 29 settembre 2019. Di seguito amore, lavoro e salute per i nativi di tutti i segni zodiacali dell'Ariete ai Pesci. Le previsioni astrologiche settimanali per i segni da Ariete a Vergine Ariete: in queste giornate vi siete sentiti particolarmente spossati e i ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 23 al 29 settembre : Acquario felice - Leone istintivo : Le storie sentimentali si intrecciano in maniera magica e imprevedibile nelL'oroscopo dell'amore di coppia settimanale. Nervosismi e tensioni lunatiche saranno presto risolte dall'influsso solare che entrando nel cielo astrologico della Bilancia, mitiga i sentimenti e approfondisce il proprio io con consapevolezza. Una nuova magia viene garantita per Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Acquario, Pesci e Sagittario nelle previsioni ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 23 al 29 settembre : Bilancia innamorata - Toro amato : L'oroscopo dell'amore per i single, dal 23 al 29 settembre, è ricco di sorprese e affascina ciascun segno zodiacale, coinvolgendoli con le sue novità avvincenti. Sole acquisisce la posizione nella Bilancia e insieme a Venere e Mercurio illumina la sfera sentimentale in modo romantico e molto stabile. Un nuovo desiderio di concretizzare le storie pervaderà anche l'Acquario, Sagittario, Gemelli e Leone nelle previsioni astrali segno per ...

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre - 1^ sestina : pagelle - Vergine 'nove' : L'oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni con le stelline quotidiane e relativi voti, ovviamente il tutto "condito" da consigli utili. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. Iniziamo a scoprire i migliori e peggiori, scelti come sempre in questa sede tra quelli facenti parte della ...

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre : Leone ambizioso - Scorpione capriccioso : L'oroscopo settimanale sintetizza il significato di un Sole splendente e potente in Bilancia. Via libera quindi alla piena espressione del proprio io, non solo per Bilancia ma anche per Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone che potranno ricavare benessere sentimentale e materiale da questo transito favorevole. Di seguito anche le altre previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno. Previsioni settimanali Ariete: Sole in quadratura a Saturno ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 20 settembre : Ariete allegro - Leone imprevedibile : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì annuncia alcuni transiti ben disposti nei confronti dei sentimenti. Luna appena entrata nel cielo astrologico dei Gemelli rende le relazioni amorose più frizzanti e divertenti, grazie a una spiccata ironia e a un modo di sdrammatizzare che diventa favorevole per potenziare l'intesa di coppia. Influssi benefici saranno elargiti anche a Ariete, Toro, Cancro, Acquario e Bilancia. Di seguito le previsioni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 19 settembre : Gemelli loquace - Vergine risoluta : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì sottolinea dettagli significativi per raggiungere la felicità e una stabilità tanto desiderate. Venere è carico di energia in Bilancia e insieme a Mercurio dà il via a un modo di amare che diventa più comunicativo e coinvolgente. Sensibilità e intuito camminano insieme nelle previsioni astrologiche segno per segno, indicando una scia che esorta a seguire i propri tempi per amare, senza fretta. ...

oroscopo della settimana fino al 29 settembre : Vergine tesa - Bilancia forte : Le previsioni degli astri della settimana dal 23 al 29 settembre si preannunciano interessanti per la Bilancia, mentre i Gemelli avranno a che fare con Luna dissonante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Venere è previsto un ottimo recupero dal punto di vista sentimentale. Chi vuole mettersi in gioco o dichiararsi, sarà favorito dagli astri. Il lavoro si sta facendo molto più ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 18 settembre : Gemelli pigro - Acquario nervoso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce il transito di Luna in Toro che rende molto romantici e sensuali anche Pesci, Capricorno, Gemelli e Leone. L'astro d'argento, in sinergia con Urano nella casa astrologica seconda, rende i sentimenti anche molto possessivi, ecco perché l'influenza del satellite notturno potrebbe generare un'eccessiva gelosia difficile da tenere a bada. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...