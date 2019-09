L' oroscopo del giorno 25 settembre | Vergine determinata | Cancro energico

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) L'di mercoledì approfondisce le opportunità lavorative dando un nuovo input in campo professionale soprattutto a Capricorno,, Toro, Scorpione e Pesci. Buone le capacità organizzative poiché potenziate da un dinamismo e tanta forza di volontà. In amore, le previsioni astrologiche promettono bene per Bilancia, Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno presto concretizzare i loro sogni sentimentali. Astri edi mercoledì Ariete: Luna in posizione favorevole riesce a mitigare alcune incomprensioni sentimentali o familiari. L'umore diventa vivace e attimi di puro divertimento sono assicurati da un Giove molto ottimista. I single potranno darsi alle conquiste amorose e saranno fortunati. Alcune difficoltà in ambito lavorativo saranno stimolanti. Toro: Urano e Plutone in sinergia avviano un'evoluzione interiore profonda e consapevole. Una spinta positiva ...

