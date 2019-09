LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | inizia il Campionato | che

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata Buonasera a tutti, e benvenuti alladel match d’esordio dellaA 2019-2020. Alla Vitifrigo Arena si affrontano Carpegna ProsciuttoPompea. Si comincia con un incontro tra due squadre che in passato hanno fatto la storia della nostra pallacanestro: due scudetti per, altrettanti per la, e più in generale una lunghissima tradizione di. E’ uno scontro che, nel megaimpianto pesarese, torna a quasi 11 anni di distanza dall’ultima volta: Carlton Myers era ancora in campo con la maglia dell’allora Scavolini, che vinse per 99-72. In quella, ...

