LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | 8-11 | gran partenza di Ed

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-13 Invelocità Barford per Lydeka, -1! 10-13 Molto bella la penetrazione di Henri Drell, classe 2000 che arriva fino al ferro Antimo Martino concede riposo a Daniel, il che significa ritorno inA per Mancinelli 8-13 Bella circolazione bolognese, è Leunen trova due punti abbastanza facili 8-11 Segna l’aggiuntivo Daniel 8-10 E ancora Ed Daniel a dominare per il momento sotto canestro, ci sono i due punti e c’è anche il fallo di Mussini che lo manda in lunetta 8-8 Di nuovo dall’angolo la tripla di Zach Thomas: parità! 5-8giocata in post basso di Fantinelli, che aveva abituato tanti in A2 a questo movimento 5-6 Transizione veloce di, appoggia al vetro Daniel. 3’15” passati nel primo quarto 5-4 Secondo tiro a disposizione della, a segno Ed Daniel con la schiacciata ...

Eurosport_IT : La LBA Serie A 2019-2020 ha ufficialmente inizio! Carpegna Prosciutto Pesaro-Fortitudo Pompea Bologna è LIVE su Eu… - OA_Sport : LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: inizia il Campionato, che ritorno per l’Aquila! - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Vuelle Pesaro-Fortitudo Bologna, la diretta testuale -