LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | 28-36 | prove di fuga per gli

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-36 Gran movimento di Mancinelli! Time outcon poco più di 5′ al termine del terzo quarto,al massimo vantaggio della partita 28-34 Rimbalzo in attacco e appoggio con la mano sinistra per Cinciarini! Si è acceso davvero il match! 28-32 Gran canestro di Miaschi! Primi due in A per lui, attaccando uno come Stipcevic che non è proprio inesperto 26-32 Aradori si porta a casa sia Barford che l’appoggio in penetrazione 26-30 Zanotti da tre! Prova il rientro23-30 Stipcevic per Mancinelli, che trova l’appoggio rovesciato Terzo fallo di Thomas, brutta notizia pera 7’43” dall’intervallo 23-28 Rimbalzo in attacco e canestro facile di Totè, che approfitta della poca aggressività di Daniel limitato dai due falli personali 21-28 Aradori solo da tre, lui ringrazia e piazza il ...

Eurosport_IT : La LBA Serie A 2019-2020 ha ufficialmente inizio! Carpegna Prosciutto Pesaro-Fortitudo Pompea Bologna è LIVE su Eu… - OA_Sport : LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: inizia il Campionato, che ritorno per l’Aquila! - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Vuelle Pesaro-Fortitudo Bologna, la diretta testuale -