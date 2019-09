L’Italia tifa Favino e Bellocchio | Il Traditore film italiano candidato agli Oscar 2020

Fonte : spettacoloitaliano

(Di martedì 24 settembre 2019) Iltitoloscelto all'Fumata bianca dall’ANICA. Come già si vociferava dalle rassegne estive, Ilche rappresenterà l’Italia. L’opera di Marcocon protagonista Pierfrancesconei panni di Tommaso Buscetta è stata selezionata nella cinquina dell’International FeatureAward” che verrà annunciata il 5 gennaio. Ilgià in concorso alla Palma d’Oro a Cannes 72 e vincitore di 7 Nastri d’Argento, 2 Globi d’Oro, miglioreuropeo all’Ischia Global Fest ha incassato 4,7 milioni di euro al botteghino ...

