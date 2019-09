L' Italia candida Il Traditore di Bellocchio all' Oscar

Elezioni 2019 - Italiani alle urne per le Regionali : le date e i candidati : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Vittorio Sgarbi si candida a guidare il "Rinascimento" di Forza Italia : "Tajani? Privo di fantasia" : Vittorio Sgarbi si candida a guidare il "Rinascimento" di Forza Italia, il cui futuro è nell'alleanza con la Lega di Matteo Salvini. "Loro stanno sopra il 30% e noi sotto il 10%". E tanto per smuovere le acque - come spiega Il Corriere della Sera - il sindaco di Sutri, nonché deputato azzurro, parla

Softball : l’Italia invierà la candidatura per organizzare gli Europei del 2020 : Un’estate da sogno per la Nazionale italiana di Softball che in luglio a Utrecht ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Si è radunato oggi il Consiglio Federale con il presidente Marcon ha confermato la scelta, concordata con il CONI, della Città di Sendai come sede ufficiale del raduno ufficiale pre-olimpico di preparazione. La news più importante però è per la prossima stagione: come leggiamo nel comunicato FIBS, ...

Oscar 2020 - i 5 Italiani candidati : 14.25 Chiuse le candidature per i 5 film che intendono rappresentare l'Italia alla 92esima edizione dei Premi Oscar. Sono 'Martin Eden' di Pietro Marcello, La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, 'Il primo re' di Matteo Rovere, 'Il traditore' di Marco Bellocchio e 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. Entro il 1 ottobre l'Anica ne sceglierà uno da proporre. Il 13 gennaio si saprà se il film proposto da Anica sarà in ...

Cinque film si sono candidati a rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020 : L’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, ha annunciato i Cinque film italiani che hanno presentato la propria candidatura per rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020. I film sono: Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il

Formula 1 - si lavora per avere due Gran Premi in Italia : il Mugello pronto a candidarsi per il 2025 : Il direttore del circuito ha rivelato come il Mugello sia pronto a candidarsi per ospitare un Gran Premio di F1 nel 2025 Nel 2025 potrebbe aggiungersi anche il Mugello agli appuntamenti del calendario di Formula 1, è quanto ha annunciato il direttore del circuito Paolo Poli. Intervenuto a Firenze alla presentazione di uno studio sull’impatto economico che l’Autodromo toscano ha sul territorio, il numero uno del Mugello Circuit ...

Commissione Ue - solo l’Italia non ha ancora presentato candidati. La partita in salita per il portafoglio economico : La Francia ha scelto, e ora manca soltanto l’Italia. Tutti gli altri 27 Paesi europei – il Regno Unito invece è fuori dai giochi vista la Brexit prevista il 31 ottobre – hanno già avanzato i loro candidati per la prossima Commissione guidata dall’ex ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen, che vuole un nuovo esecutivo composto per la metà di donne. Un obiettivo che con la scelta di Sylvie Goulard da parte di ...

Concorsi Banca d'Italia ed Europea : candidature entro settembre : La Banca d'Italia e la Banca Europea hanno promosso alcuni bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di diverse figure esperte laureate da assegnare nelle sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale ed estero. Bandi di Concorso a settembre La Banca d'Italia ha promulgato un concorso pubblico, visibile sulla ''GU n.68 del 27-08-2019'' per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato di 55 unità di personale così ...

Nuova Commissione Ue : in ritardo la formazione della squadra. Mancano i candidati di Italia e Francia : La presidente Ursula von der Leyen vorrebbe completare per metà mese l’elenco dei commissari e sta iniziando a sondare i nomi proposti, ma fatica a trovare la quadratura del cerchio. Mentre l’Italia chiede tempo e la Gran Bretagna si chiama fuori

Bruxelles - al via i colloqui per i commissari. Solo Italia - Francia e Romania non presentano candidati : 26 agosto: la data era scolpita nell’agenda del governo dimissionario. Non un ultimatum ma un termine previsto dall’Unione europea per le proposte dei Paesi al presidente eletto Ursula von der Leyen per la prossima Commissione: 24 Paesi su 27 hanno reso nota la propria scelta, mentre all’appello mancano Francia, Romania e Italia, dove la trattativa sui nomi è stata congelata dalla crisi di governo. “Prima i candidati vengono ...

European film Awards 2019 nominations - “La Paranza dei Bambini” - “Il Traditore” - “Fiore Gemello” e “Dafne” film Italiani candidati all’Efa 2019 : European film Awards 2019: "Il Traditore", "La Paranza dei bambini", "Fiore Gemello" e "Dafne" candidati italiani alle nominations Quarantasei titoli per trentuno nazioni. L’European film Awards ...

