Lingua italiana | 3 mila parole a rischio estinzione | ma Zanichelli spiega come salvarle

HuffPostItalia : 'Lingua italiana a rischio estinzione': oltre 3mila le parole da salvare per Zanichelli - RaiQuattro : Stanotte da l'1:45, live da Los Angeles, la 71^ cerimonia di premiazione degli #Emmys. Il più importante premio tel… - AccademiaCrusca : Perché la fiacca si batte? Qual è l’origine della locuzione BATTERE LA FIACCA? La risposta di Matilde Paoli ?… -

(Di martedì 24 settembre 2019) Nella lunga lista dipubblicata dacompaiono aggettivi“villoso” e “titanico”, verbi“affiatare” e “stridere”, e sostantivi affascinanti“utopia”. Gli italiani non usano più queste, che sono a tutti gli effetti ad’. Ma la nota casa editrice bolognese ha studiato un’operazione di salvataggio che fino a novembre riporterà questi termini sui social, e sulla bocca, degli italiani.

Dalla Rete Google News

La Voce di New York

In genere, i termini inglesi non si differenziano tra maschile e femminile, e nella lingua inglese esiste sono un articolo determinativo, “the”. Perciò, per gli studenti ...