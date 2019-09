L’influenza 2019-2020 “colpirà 6 milioni di italiani | altri 8 milioni contrarranno virus

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “La stagione influenzale in arrivo non sembra essere pesantissima, con un numero di casi leggermente sotto la media,” spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’università Statale di Milano, durante l’incontro annuale promosso da Assosalute. “Ci aspettiamo di avere circa 6di influenzati, con un’incidenza lievemente inferiore rispetto agli scorsi anni. A questi 6, che saranno colpiti da vera influenza, vanno poi aggiuntichesimil-influenzali“. “Si sono diffuse due nuove varianti deiH3N2 e H1N1 – precisa Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs ortopedico Galeazzi di Milano – le quali, oltre ad avere una maggior capacità diffusiva, sono responsabili di forme influenzali che, soprattutto ...

