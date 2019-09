Lidia Schillaci | Operazione trionfo? Dopo il talent ho ricominciato a fare tanti

Fonte : blogo

(Di martedì 24 settembre 2019), intervistata da Caterina Balivo a 'Vieni da me' ha ricordato l'esperienza a '', datata 2002, che le ha permesso di confrontarsi con star internazionali della musica come Celine Dion (con cui ha duettato sulle note di 'My heart will go on', inserita nella colonna sonora del Titanic'): Sono successe delle cose che non mi aspettavo. Da lì sono arrivate le mie prime opportunità professionali. Mi trovo davanti Celine Dion e gli canto Summertime.ilhoprovini. La discografia non era ancora pronta. Era il primo. Ho dovuto lavorare tanto. E arriva il provino con Eros Ramazzotti con cui ho lavorato per sei anni, e 4 tour internazionali. Ho sostituito Anastacia. La tappa che mi ricordo di più a Sidney, cantavamoStevie Wonder. A volte è capitato che sono rimasta senza voce. Quando sei in giro può succedere a ...

INTUCAT : @vienidameRai bravissima Lidia Schillaci una donna speciale. - _Rossella_S : RT @idajo94: MA QUESTA LIDIA SCHILLACI CHI CAZZO È MA DA DOVE ESCE MA È UN MOSTRO DI BRAVURA MA CHE VOCE MA DATELE UN GRAMMY #taleequalesh… - Cicodecuba1 : Una bella voce Lidia Schillaci. #Vienidame -