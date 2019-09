L’ex soubrette Kyra Kole condannata a due anni per sfruttamento della prostituzione

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) La condanna in primo grado è stata emessa dal tribunale di Monza: l’exungheresedovrà scontare duedi reclusione per, col beneficiosospensione condizionalepena.La dj 29enne - nota per la sua partecipazione al programma “Ciao Darwin” - è stata arrestata ad aprile dello scorso anno dai carabinieri, perché sospettata di aver avviato un giro diall’interno di un centro massaggi in Brianza, con un guadagno di circa 70 mila euro l’anno. Le indagini hanno confermato i sospetti:- all’anagrafe Edyna Greta Gyorgy gestiva circa sette ragazze straniere. Si legge sul Corrieresera: Gli inquirenti hanno sempre sottolineato, comunque, che le donne non erano indotte in alcun modo a prostituirsi, e su questo ha fatto ...

