L’Eroica | domenica 6 ottobre a Gaiole in Chianti la 23ª edizione

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Ainin arrivo da tutto il mondo per la 23ªde L’Eroica Cresce di anno in anno la passione per, grazie ai valori che esprime, le emozioni che regala, la gioia che ti si appiccica addosso e accompagna per giorni tanto da farti desiderare che un anno passi presto per tornare a pedalare sulle strade bianche della provincia di Siena insieme ad altre migliaia di appassionati, in arrivo d tutto il mondo. Quest’anno ainsaranno circa 7500 a prendere il via, un terzo dei quali stranieri prevalentemente da Germania, Svizzera, Regno Unito e Francia. Ma spiccano gli oltre 120 statunitensi e i 40 australiani; ogni continente sarà rappresentato in questaè un po’ il giro del Mondo in bicicletta, la Woodstock della “bellezza della fatica ed il gusto dell’impresa”, il regalo che ogni ciclista sogna di farsi a ...

SienaFree : L'Eroica, domenica 6 ottobre a Gaiole in Chianti la ventitreesima edizione - bicimagazineit : Novità 2019 è il percorso da 106 km, alla scoperta di strade bianche mai pedalate in precedenza a L’Eroica. Strade… - bicimagazineit : Novità 2019 è il percorso da 106 km, alla scoperta di strade bianche mai pedalate in precedenza a L’Eroica. Strade… -