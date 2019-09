Leonardo da Vinci | l'Uomo vitruviano in prestito al Louvre

«Io - Leonardo» - Luca Argentero è Da Vinci al cinema. L'intervista video di GQ : Dal 2 ottobre è nelle sale italiane come protagonista di «Io, Leonardo», in cui interpreta per Sky e Progetto Immagine, proprio Quel Leonardo, il genio Da Vinci. Ma prima Luca Argentero è al centro della cover story di GQ di settembre. Il suo backstage offre un occasione perfetta per chiacchierare del tempo che passa e del tempo che è stato, ma anche di un grande maestro, ispirazione per chiunque abbia curiosità e ...

Luca Argentero è Leonardo Da Vinci in ‘Io - Leonardo’ : Io, Leonardo è il nuovo film d’Arte Sky, realizzato in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519). Ad impersonare Leonardo da Vinci è Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un film d’arte biografico. Nel cast anche Massimo De Lorenzo (Ludovico il Moro) ed Angela Fontana (Cecilia Gallerani). La voce narrante è di Francesco Pannofino. Il film sarà distribuito nei cinema italiano dal 2 ...

In mille a Milano per Stravinci! - caccia al tesoro per 500 anni Leonardo : In 1000 si sono dati appuntamento a Milano ai nastri di partenza di Stravinci!, la caccia al tesoro organizzata da Assolombarda

Facebook censura un nudo di Leonardo Da Vinci ed è polemica : ll social network di Mark Zuckerberg ha tagliato la parte di un'opera di Leonardo Da Vinci, "L'angelo incarnato", raffigurante il corpo nudo del soggetto. Facebook: "Non sono ammesse le nudità, anche se per motivi artistici o educativi". "L'insensata mannaia della censura del tribunale dell'inquisizione informatica ha decapitato la riproduzione. È un fatto gravissimo che calpesta brutalmente e violentemente la piena libertà di espressione ...

Leonardo da Vinci - la migliore mostra per i 500 anni non è italiana : così la Francia ci ha battuti : Prende il via dal 24 ottobre la grande retrospettiva dedicata a Leonardo da Vinci nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte al Louvre di Parigi. Si tratta dell'evento clou dell'anno, dove oltre alle cinque tele del museo, saranno visibili 120 opere tra dipinti, disegni, manoscritti, sculture e oggetti del genio toscano.Continua a leggere