Lega basket serie A | calendario | squadre e come vedere le partite in tv

Fonte : gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Stasera parte laA. Con la sfida tra nobili decadute e in cerca di rilancio Pesaro-Fortitudo Bologna, scatta il 98° campionato. Una stagione nuova con le carte in tavola per far riprendere quota a un movimento in crisi che da ormai molti anni non ha più le capacità (economiche e organizzative) per reggere il confronto con i maggiori campionati europei (ACB spagnola su tutti). Nel corso dell’estate però ci sono stati movimenti importanti, col ritorno inA di grandi giocatori. La Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic ha portato sotto le due torri Miloš Teodosić, playmaker dal talento cristallino reduce dall’esperienza poco fortunata in NBA con i Los Angeles Clippers e un Mondiale saltato per colpa della farcite plantare, dopo aver incantato l’Europa con Olympiakos e CSKA Mosca. Toccherà al serbo trascinare l’assalto della Bologna bianconera all’Olimpia Milano, ...

