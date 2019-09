Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno il 26 gennaio 2020

CADE UFFICIALMENTE IL NUOVO GOVERNO : DIMESSI TUTTI I CONSIGLIERI - DATA DELLE prossime ELEZIONI : In DATA 13 e 14 Settembre 2019, i CONSIGLIERI di tutte le forze politiche di opposizione avevano depositato le dimissioni alla Segreteria istituzionale le proprie dimissioni da membri del Consiglio e oggi arriva UFFICIALMENTE la notizia, dopo vari tentativi di “recupero“. Si sono DIMESSI i CONSIGLIERI di Civico10, facendo così CADEre il GOVERNO sammarinese, considerato uno dei peggiori governi della storia. Dopo aver sciolto il ...

Conte bis - Zaia invoca le piazze : “Devono essere piene fino alle prossime elezioni” : Il governatore del Veneto Zaia invoca le piazze: "Da qui alle prossime elezioni voglio un popolo pancia a terra. Vi aspetto tutti in strada pronti a fare la rivoluzione", e ricorda le manifestazioni della Lega di Pontida e di Roma. Parole definite "eversive" dalla dem Alessia Rotta: "Il presidente Zaia ha perso il controllo".Continua a leggere

Emilia Romagna - segretario regionale Pd : “Non escludo dialogo con M5S in vista delle prossime elezioni”. Loro : “Impossibile” : Mentre sono in corso le ultime consultazioni al Quirinale, con l’accordo in vista tra Pd e Movimento 5 Stelle per sostenere un Conte 2, si muovono anche le alleanze a livello locale, in particolare nelle regioni dove si voterà nei prossimi mesi. Così dopo l’apertura dei dem per l’appuntamento in Umbria, ecco il caso dell’Emilia-Romagna, dove probabilmente si voterà a gennaio 2020: “È chiaro che l’eventuale partenza ...

Le prossime elezioni parlamentari in Polonia si terranno il 13 ottobre : Il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari in Polonia si terranno il 13 ottobre. Serviranno a rinnovare i seggi della Camera e del Senato, al termine naturale della legislatura in corso, cominciata nel 2015. Secondo i

Tony Iwobi : "Alle prossime elezioni vedrete altri leghisti neri. Salvini è il politico che ha fatto di più" : «Ho da fare amico mio, ho da fare. Sono pieno di impegni». Come, senatore Iwobi, lo sanno tutti che i parlamentari non fanno nulla. «Ma io sono un parlamentare leghista, seguo le orme di Salvini, quando non sono a Palazzo Madama, sono in giro sul territorio». Dicono tutti così «Guardi che per me l'