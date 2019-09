Le partite della quinta giornata di Serie A e dove vederle : Il primo turno infrasettimanale della stagione inizia stasera con Verona-Udinese e Brescia-Juventus, dove è probabile il debutto di Mario Balotelli

Serie A - le partite della quarta giornata e dove vederle : Negli anticipi giocati sabato la Juventus ha battuto l'Hellas Verona e l'Inter ha vinto il derby di Milano

Calcio : l’Iran apre le porte degli stadi alle donne ma solo per le partite della nazionale : Una svolta storica per il mondo del Calcio e anche per la società contemporanea. L’Iran ha deciso di aprire le porte di uno stadio alle donne. Dopo la storia tragica di Sahar Khodayari (29 anni) che si era data fuoco successivamente alla sua incarcerazione per essere stata all’interno di un impianto calcistico, l’appello del presidente della FIFA Gianni Infantino ha trovato ascolto, sfatando un tabù che durava da 40 anni. La ...

partite Iva - a rischio l’estensione della flat tax fino a 100mila euro : Il secondo round dovrebbe scattare a inizio 2020, ma non c’è ancora l’ok Ue. Il governo a corto di fondi per la manovra potrebbe destinare altrove gli oltre 2 miliardi di dote. Oggi la soglia è 65mila euro

Champions League in tv : orari partite della settimana - canali - streaming - programma Sky e Canale5 : Dopo una lunga attesa prende il via l’edizione 2019-2020 della Champions League di calcio. Il 17 e il 18 settembre si terrà la prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club. Inter, Napoli, Juventus e Atalanta saranno ai nastri di partenza con ambizioni diverse: i campioni d’Italia, poco brillanti in questo momento in campionato, dovranno affrontare l’Atletico Madrid e non sarà un match ...

CorSport : le partite della Juve alle 15 sono una decisione della Lega - non del club : Non sarebbe stata la Juventus a chiedere di giocare più spesso alle 15 per dare modo al pubblico cinese di seguire le sue partite e incrementare i suoi interessi commerciali. Il Corriere dello Sport scrive che dalla Lega filtra la notizia che la decisione sia venuta proprio da via Rossellini. E che sarebbe solo frutto degli incastri Legati agli anticipi per la Champions e alle scelte di Sky e Dazn. Dunque nessuna pressione da parte dei ...

Serie A - le partite della terza giornata e dove vederle : Negli anticipi di sabato la Juventus ha pareggiato a Firenze, il Napoli ha battuto la Sampdoria e l'Inter ha vinto in casa contro l'Udinese

Serie A Femminile 2019/20 : le partite della 1° giornata in onda su Sky Sport : Dopo le partite della nazionale azzurra e dopo le partite di Juventus e Fiorentina impegnate nella UEFA Women's Champions League, su Sky Sport, a partire da oggi, sabato 14 settembre 2019, tornerà, per il secondo anno consecutivo, il campionato di Serie A Femminile.Per quest'edizione del campionato di Serie A Femminile, Sky Sport ha promesso una copertura più ampia rispetto allo scorso anno, con la messa in onda di più match (almeno una ...