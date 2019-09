Le nuove rivelazioni di Demi Moore | «Quella violenza subita a 15 anni»

Pamela Perricciolo - nuove rivelazioni sul caso Prati-Caltagirone : Vi ricordate come è finito il caso Prati? Pamela Perricciolo, Pamela Prati e Eliana Michelazzo si sono accusate a vicenda, senza dare una spiegazione ben chiara di quanto successo. Con l’inizio della nuova stagione televisiva, però, l’attenzione si riaccende e tutte e tre sono pronte a rilasciare nuove dichiarazioni. Le più attese forse quelle della Perricciolo che, stando alle dichiarazioni delle altre due, sarebbe la principale artefice del ...

Kim Kardashian ha davvero il lupus? La cura e nuove rivelazioni in arrivo : Kim Kardashian si sta curando dopo aver appreso di avere il lupus: le sue prime dichiarazioni dopo la rivelazione La notizia aveva lasciato a bocca aperta l’intero mondo: Kim Kardashian è risultata positiva al test per lupus e artrite. I dettagli di quello che è accaduto nella vita della moglie di Kanye West era stata […] L'articolo Kim Kardashian ha davvero il lupus? La cura e nuove rivelazioni in arrivo proviene da Gossip e Tv.

Tempesta d’amore spoiler nuove puntate : due rivelazioni inaspettate : Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate dal 2 al 7 settembre 2019 Il matrimonio di Boris e Tobias sarà al centro delle prossime puntate di Tempesta d’amore. Denise e Joshua finiranno per avvicinarsi mentre arriveranno al Furstenhof anche Viktor e Alicia. Nelle prossime puntate della soap opera tedesca, Annabelle affronterà la madre nel tentativo di destare l’interesse del padre. Xenia però sarà armata e prenderà in ostaggio ...

“Manesco e pericoloso”. nuove rivelazioni scottanti su Francesco Chiofalo. E arrivano direttamente da ‘lei’ : La bomba di gossip è ormai scoppiata sconvolgendo non solo la giornata di ieri ma anche, a cascata, tutto il prossimo fine settimana. La notizia ormai la conoscete tutti: Francesco Chiofalo ha tradito quella che ormai può essere definita la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. Subito si sono scatenate le reazioni sui social con commenti, prese di posizione, a volte anche insulti. A parlare però, in una lunga diretta su Instagram, è ...

Incidente nucleare Russia - emergono nuove rivelazioni : il test serviva per lo sviluppo di un nuovo sistema d’arma : Desta preoccupazione la situazione in Russia in seguito all’esplosione nucleare presso il sito militare nell’Artico: i pazienti erano radioattivi ma i medici non erano stati avvertiti. Adesso i dottori russi che hanno trattato le vittime da radiazioni temono ora di essere stati a loro volta contaminati in quanto non avevano protezioni. Lo hanno riferito alla Bbc due di loro. Cinque ingegneri nucleari sono morti l’8 agosto ...

Il Trono di Spade 8 - nuove rivelazioni su Jon Snow e Arya Stark : I fan non riescono a venire a patti con il finale del Trono di Spade. Per loro arrivano un pugno e una carezza di Ferragosto relativi alle storie di Jon Snow e Arya Stark. Abbiamo sognato tutti di vedere il primo incoronato, quanto meno per coerenza con una storia tutta in salita condita di una rivelazione capace di cambiare definitivamente i giochi (posto che alla fine Jon era un Targaryen, l'ascesa al Trono era più che legittima). E ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia annuncia nuove rivelazioni : le sue parole : Teresa Cilia pronta a nuove dichiarazioni su Uomini e Donne: il messaggio Continua la querelle in merito a Uomini e Donne, le polemiche sono tante e non si placano. Nei giorni scorsi Teresa Cilia si è scagliata duramente contro Raffaella Mennoia, accusandola di usare le persone. L’ex tronista del dating sentimentale condotto da Maria De Filippi ha insinuato che l’autrice televisiva aspetta sempre il momento giusto per rivelare ...

Formula 1 - nuove rivelazioni sulla salute di Michael Schumacher : Jean Todt torna a parlare del Kaiser : Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato l’ultimo Gran Premio di Germania insieme a Michael Schumacher Giungono novità sulla salute di Michael Schumacher, a rivelarle è Jean Todt, una delle poche persone che possiede il permesso per andare a trovare il Kaiser nella sua villa in Svizzera. photo4/Lapresse Il presidente della FIA ha rivelato di essere andato a trovare l’ex pilota tedesco domenica scorsa, assistendo con ...