Le novità del calcio europeo | dalle nuove regole della Nations League alla nascita della

La prova del cuoco : Isoardi apre con una novità e cade nell’imbarazzo : Elisa Isoardi presenta Zenit, nuovo ‘valletto’ de La prova del cuoco. Claudio Lippi ironizza Ha aperto la puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 24 settembre 2019, presentando quella che è un po’ la novità di questa edizione, Elisa Isoardi, ossia la mascotte della quale ha tanto parlato in varie interviste rilasciate in estate. Trattasi del suo cane Zenit, che per tutta la diretta di oggi ha tenuto banco in studio, ...

Almeno 5 novità gradite per la fotocamera del Samsung Galaxy S10 con la nuova patch di settembre : Ci sono svariate novità, per nulla scontate, che oggi 24 settembre possiamo prendere in esame con il Samsung Galaxy S10 grazie al nuovo aggiornamento messo a disposizione del pubblico. Si tratta della nuovissima patch del mese corrente lanciata sul mercato anche qui in Italia, considerando il fatto che ci siano già le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di procedere via OTA. Occorre però scendere maggiormente in dettagli ...

Fatto fuori WhatsApp per alcuni iPhone : modelli coinvolti e novità dal 23 settembre : Stanno venendo alla luce alcune novità importanti per chi si ritrova con device Apple di vecchia generazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di WhatsApp. Da mesi sappiamo che, a partire da febbraio 2020, alcuni dispositivi non potranno può collegarsi alla nota app di messaggistica. Vedere per credere il caso degli iPhone 4 ed iPhone 3GS, presenti in quantità minime sul mercato italiano ed europeo, ma al contempo meritevoli di un ...

Ricevono Android 10 i OnePlus 7 e 7 Pro : elenco novità dell’aggiornamento : Hanno ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10 in versione stabile i OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, chiaramente basato su OxygenOS 10.0. La comunicazione è arrivata direttamente dal forum ufficiale di OnePlus, quindi non la si può contestare. Cambia il design dell'UI (com'era prevedibile), ed anche i permessi avanzati relativi alla localizzazione (risvolto molto utile per la salvaguardia della privacy, sempre più a rischio al giorno ...

VIDEO F1 - le novità della Ferrari per il GP Singapore : nuova ala anteriore e nuovo muso : La Ferrari ha portato un’ala anteriore completatamente modificata, a metà del naso tra i due piloni ed è comparso un profilo orizzontale. Si aumenta così la portata d’aria sotto la scocca. Di seguito il VIDEO con le novità portata dalla Ferrari a Marina Bay per il GP di Singapore che si correrà nel weekend. VIDEO novità Ferrari GP Singapore F1 2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Non è il momento peggiore della mia carriera - speriamo che le novità funzionino” : Dopo la brutta prova a Monza (Italia) è il momento per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel di voltare pagina. In questo weekend andrà in scena il GP di Singapore, prossimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay il teutonico si è imposto in quattro circostanze e si augura certamente di fare meglio di quanto accaduto nel fine settimana italiano. “Nel weekend la gara è il momento clou, e un momento può ...

Nuovo San Siro - il sindaco Sala svela un’importante novità sull’eventuale capienza dell’impianto : Nuovo San Siro, si continua a parlare dell’impianto delle due principali squadre di Milano. Interviene ancora una volta il sindaco Sala che, parlando alla stampa dei progetti del Nuovo stadio al suo arrivo alla presentazione del Milano-Monza Open-air Motor show oggi a Milano, ha svelato un’importante novità sulla capienza. Queste le sue parole. San Siro, i primi dettagli sui due progetti: tra l’emulazione del Duomo e gli anelli ...

MotoGp – Aria di novità in casa Yamaha : nuovi cambi ai vertici del team di Iwata : Importanti cambi ai vertici Yamaha: il team di Iwata si rinnova per garantire a Rossi e Vinales un futuro competitivo La Yamaha sta affrontando ormai da tempo un momento difficile, dal quale sta cercando di risollevarsi. Dopo due stagioni deludenti, sembra che qualcosa stia cambiando nel team di Iwata, con gli ultimi test che hanno raccolto senzasioni positive da parte dei piloti ufficiali, che guardando al 2020 con ottimismo e fiducia. La ...

Uscita iOS 13 in Italia : orario del 19 settembre - iPhone compatibili e maggiori novità : Il tanto atteso giorno di iOS 13 è arrivato: oggi 19 settembre, come indicato nel keynote di presentazione degli iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11 Max Pro tenutosi il giorno 10, assisteremo finalmente al rilascio della nuova major-release della mela morsicata. Vi state chiedendo a che ora sarà rilasciato affinché possiate scaricarlo ed installarlo subito sul vostro dispositivo? L'orario dovrebbe corrispondere grossomodo alle ore 19 ...

Oroscopo - classifica del mese di ottobre : novità per Toro - flirt per Acquario : Durante il mese di ottobre 2019 il Sole, Venere e Mercurio passeranno dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio viaggiando dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano rimarrà nell'orbita del Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Pesci: calienti. I nativi ...

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - intercettazioni su Ronaldo - novità sulla rissa in Curva Nord : Ultime CI calciomercato – Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle Ultime ore alcune importanti novità. Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata ...

Juventus - infortunio Pjanic : occhio alla novità in vista dell’Atletico Madrid : infortunio Pjanic- Come confermato nella giornata di ieri, gli esami a cui si è sottoposto Pjanic non hanno riscontrato alcun tipo di lesione, quindi il centrocampista bosniaco potrebbe tornare a disposizione di Sarri già dall’imminente match contro l’Atletico Madrid. Di fatto, come confermato dall’allenamento di questa mattina alla Continassa, l’ex Roma si è allenato normalmente […] More

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Pensioni - novità per il riscatto della laurea agevolato : platea potrebbe aumentare : La platea dei beneficiari del riscatto agevolato della laurea potrebbe aumentare: il governo Conte bis sta studiando la possibilità di estendere la misura anche a chi ha completato i suoi anni di studio prima dell'entrata in vigore del sistema contributivo, ovvero prima del 1996. La misura, inoltre, potrebbe diventare strutturale.Continua a leggere