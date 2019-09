Le Iene nuova edizione | Golia su Nadia Toffa | “Doloroso sapere che…”

Bce - Lagarde è la nuova presidente : via libera dal Parlamento europeo. M5s si astIene : Christine Lagarde è la nuova presidente della Banca centrale europea e il primo novembre succederà a Mario Draghi. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato la sua nomina, con voto a scrutinio segreto: i sì sono stati 394, 206 i contrari, 49 le astensioni. Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle avevano annunciato l’astensione, confermando le perplessità ed il voto già espresso in commissione Econ (commissione per i problemi ...

Le Iene - ecco tutti i conduttori della nuova edizione (Anteprima Blogo) : Le Iene stanno per tornare. La nuova edizione dello storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti andrà in onda a partire da ottobre con doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì (non più la domenica, come Blogo aveva anticipato). Blogo è in grado di svelare chi ci sarà alla conduzione. Nella puntata del martedì in studio ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa's Band voce fuori campo (come vi ...

Presa Diretta al via la nuova stagione preceduta da Indovina chi vIene a cena : La prima serata del lunedì di Rai3 dedicata all’approndimento comincia con Indovina chi viene a cena e prosegue con Presa Diretta. Al via la nuova stagione della trasmissione di Riccardo Iacona in onda alle 21,45 con sette appuntamenti che si allungano fino alla seconda serata. Novità per Presa Diretta a partire dallo studio dove è studiato uno spazio per accogliere storie e testimonianze dal vivo, per ascoltare e raccontare il Paese in ...

Nadia Toffa - la decisione de Le Iene per la nuova stagione : un gesto da lacrime : La nuova stagione de Le Iene sta per debuttare su Italia 1. Lo farà nel mese di ottobre 2019 con il consueto doppio appuntamento che quest’anno sarà diverso rispetto all’edizione precedente. Nulla sarà come prima, l’assenza di Nadia Toffa si farà sentire, ma gli autori del programma hanno deciso di non sostituire Nadia almeno per questa edizione. Una sorta di tributo per il suo incredibile lavoro svolto fino alla fine.\\ Niccolò Torielli aveva ...

Pensioni - il "riscatto" piace sempre di più : a chi convIene la nuova formula : Il riscatto della laurea consiste nel convertire gli anni trascorsi all’università in anni utili per l’anzianità...

Una Vita - trame spagnole : Teresa Sierra è morta - la nuova fiamma di Felipe vIene rapita : La soap opera iberica Una Vita continua ad essere molto seguita. Arrivano delle anticipazioni clamorose dalla Spagna riguardanti ciò che succederà negli episodi in onda questa settimana. Precisamente nel capitolo numero 1.079 di martedì 20 agosto 2019 ritornerà ad Acacias 38 l’ex commissario Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) non presente nel cast della serie tv da due anni. L’ispettore rimetterà quindi piede nel paese spagnolo dopo un salto ...

Netflix - nella nuova serie ‘Diagnosis’ una malattia mai diagnosticata vIene curata a Torino : Un’infermiera 22enne di Las Vegas con un disturbo ignoto. Tutti gli ospedali americani in cui era arrivata non hanno mai fatto la diagnosi giusta e, dunque, non sono mai stati in gradodi trovare una cura in grado di alleviare le sue sofferenze. Fino a quando la ragazza non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Una storia che è al centro della prima puntata di Diagnosis, nuova ...