Lazio | il provvedimento della dirigenza dopo la sfuriata di Immobile al tecnico Inzaghi

(Di martedì 24 settembre 2019) La 4^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il successodavanti al pubblico amico contro il Parma, ad aprire le marcature è stato Ciro, poi il raddoppio di Marusic su perfetto assist da parte di Milinkovic-Savic. Non sono mancati i momenti di nervosismo, nel dettagliodialSimonela sostituzione, l’attaccante ha dimostrato il malcontento per il cambio con Caicedo con gesti plateali, poi il faccia a faccia in panchina con l’allenatore biancoceleste.si è poi scusato prima con i compagni e poi pubblicamente ma laha deciso comunque di prendere un, il calciatore verrà multato, il regolamento in casada questo punto di vista parla molto chiaro. La vicenda adesso è stata messa alle spalle,continuerà a trascinare laa partire dal prossimo ...

