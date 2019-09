Latitante algerino estradato per contatti con organizzazioni terroristiche

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – Un 28enneè statoe rispedito in patria, dove sconterà l’ergastolo al quale è stato condannato il 31 marzo 2016 dal Tribunale di Boumerdes per il reato di ‘appartenenza a organizzazione terroristica’. Nei confronti dell’la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione aveva già diramato le ricerche in ambito nazionale, mentre la Germania lo aveva inserito come ‘cittadino al quale rifiutare l’ingresso su Territorio Schengen’, perchè già noto e segnalato come soggetto in collaborazione internazionale con membri dello stato islamico. La Digos di Roma il 6 novembre scorso era riuscita a fermare il soggetto nel momento in cui chiedeva informazioni sulla richiesta di asilo politico presso l’ufficio immigrazione della città. L’uomo è stato quindi arrestato ai fini estradizionali, dopo che su di lui ...

