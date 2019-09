Lago Maggiore | barca finisce contro gli scogli e perde in acqua idrocarburi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto sulle acque antistanti Luino, un comune in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e indagano i carabinieri È accaduto ieri pomeriggio sulle acque delantistanti Luino, un Comune in provincia di Varese, nella frazione di Colmegna.Unaa vela, dopo aver rotto gli ormeggi, si è incagliata sugli. L’urto con le rocce ha lesionato lo scafo causando uno sversamento di carburante nel. Come si legge sul quotidiano locale "LuiNotizie", l'allarme è stato lanciato dai cittadini che hanno visto una chiazza oleosa espandersi sempre di più. gallery 1757580 Sul posto sono subito intervenuti gli specialisti del soccorsotico dei vigili del fuoco di Varese con un battello pneumatico per un sopralluogo ed è stato richiesto l’intervento di un'azienda specializzata. Gli operatori in ...

