L’Agenzia Italiana del Farmaco ha ordinato di non utilizzare farmaci contenenti

“Impurità cancerogene”. L’Agenzia Italiana ordina il ritiro del farmaco : Maxi ritiro di medicinali anti-acido ‘made in India’. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) annuncia infatti in un comunicato di aver disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories ltd – India. Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : L’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte al pubblico il 27 Settembre : Giochi e attività perbambini, laboratori per grandi e piccoli, un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti e quadri ma anche conferenze, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all’architettura della sede. Questo e molto altro sipotrà vivere la sera del 27 Settembre prossimo quando l’Agenzia Spaziale Italiana(ASI) aprirà le porte al pubblico, come ogni anno, per la Notte Europea dei Ricercatori. L’evento, ...

Lanciato l’esperimento mini-EUSO delL’Agenzia Spaziale Italiana : È decollata da Baikonur in Kazakhstan alle 05.38 ora Italiana, con obiettivo la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la capsula russa Soyuz MS-14 con a bordo mini-EUSO, il quarto dei sei esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ad arrivare in orbita. Ad accogliere, sabato 24 agosto alle 07.31 ora Italiana, la Soyuz senza equipaggio a bordo ci sarà, tra gli altri, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, in ...

Car-T - approvata dalL’Agenzia Italiana del Farmaco nuova cura per le leucemie : La prima cura per leucemie e linfomi basata sull’utilizzo di linfociti T «ingegnerizzati» dello stesso paziente sarà ora rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale