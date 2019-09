La terapia genica non virale per accelerare la ricerca sul cancro | testato con successo

Pediatria : terapia genica anti-cecità ereditaria - primi 2 pazienti in Italia : Entro fine 2019 due piccoli pazienti Italiani saranno trattati con Voretigene neparvovec*, la prima terapia genica di Novartis usata per il trattamento di una malattia ereditaria della retina che porta molto velocemente alla cecità i bambini colpiti. La terapia è indicata nei piccoli pazienti e negli adulti con la perdita della vista causata da mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65 e in possesso di un numero sufficiente di cellule ...

Malattie rare : via libera dell’Ue alla terapia genica anti-sma entro fine anno : Una terapia genica potrebbe dare speranza ai bambini colpiti dalla Sma, l’atrofia muscolare spinale, una malattia rara e mortale che viene ricordata in Italia per il caso Stamina, quando molte famiglie con bambini colpiti da Sma scesero in piazza per avere accesso al controverso metodo Stamina creato da Vannoni. La casa farmaceutica svizzera Novartis, che ha già ottenuto l’approvazione negli Stati Uniti del farmaco Zolgensma* per la ...

terapia genica anti-cecità ereditaria - primi 2 pazienti in Italia : Basilea, 3 set. (AdnKronos Salute) – Entro fine 2019 due piccoli pazienti Italiani saranno trattati con Voretigene neparvovec*, la prima Terapia genica di Novartis usata per il trattamento di una malattia ereditaria della retina che porta molto velocemente alla cecità i bambini colpiti. La Terapia è indicata nei piccoli pazienti e negli adulti con la perdita della vista causata da mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65 e in ...