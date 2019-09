La strana storia degli orologi “italiani” che sbancano Kickstarter

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Filippo Loreti. Una persona con un nome e cognome così sembrerebbe decisamente italiano. E invece no. Parliamo di un marchio lituano di.Laè piuttosto curiosa e arriva dal mondo del crowdfunding. Sì, perché il marchio “Filippo Loreti” – si tratta appunto di un marchio e non di una persona – è riuscito a raccogliere in tre distinte campagne (2016-2018) la cifra record di circa 9 milioni di euro, rastrellando fondi da oltre 40.000 backer in tutto il mondo. Un traguardo notevole per un costruttore diemergente, che attira l’attenzione promettendodi lusso, ma a buon prezzo. Con design italiano e tecnologia svizzera. Una democratizzazione del lusso, per così dire. Fin qui niente di strano. Se non che i due promotori delle campagne milionarie, i fratelli Danielius e Matas Jakutis, ...

